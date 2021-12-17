Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте вакцинировался от COVID-15 и побеспокоился о своей семье.

"Есть ли в команде игроки, которые не вакцинировались? Нелегко ответить на этот вопрос. Каждый человек, каждый игрок должен принимать решение самостоятельно.

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Я принял решение. Моя семья приняла решение. Я бы хотел, чтобы каждый поступил так, как мы, но все имеют право выбирать то, что кажется им лучшим.

Не могу никого вынудить, это неправильно. Очень сложно залезть другому человеку в голову. Я считаю, что каждый человек, каждый игрок, каждый сотрудник Тоттенхэма или любого другого клуба должен принимать решение сам", – цитирует Конте ВВС.

Напомним, из-за вспышки коронавируса в лагере лондонцев Тоттенхэм пропустил уже три запланированных матча.

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