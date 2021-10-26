Антонио Конте возглавит Манчестер Юнайтед, если руководство манкунианцев решится уволить Уле Гуннара Сульшера, сообщает журналист Николо Скиря в Twitter.

Судьба Сульшера в Манчестер Юнайтед определится в ближайшие часы – Конте готов возглавить команду

В лагере МЮ итальянский специалист является первым кандидатом на должность, и ему самому импонирует идея поработать с "дьяволами". Однако у Конте есть одно условие, он хочет трехлетний контракт от Юнайтед.

Напомним, нестабильные результаты Манчестер Юнайтед на старте сезона расшатали кресло под Сульшером, а позорное поражение от Ливерпуля (0:5), похоже, переполнило чашу терпения боссов манкунианцев.

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