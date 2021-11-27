"Кейн – уникальный игрок. У него не только высокий класс, но и огромный футбольный интеллект. Просто дайте ему одну задачу раз, он сразу это запомнит и немедленно применит на практике. Он очень сильный технически, Харри всегда знает, где находится вратарь и куда ему нужно ударить, чтобы забить.

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Он уже большой чемпион, но я хотел бы повлиять на него и немного улучшить его форму, например, прибавив ему 1-3% к общим показателям. Он хочет выиграть титул в этой футболке, и я обязательно хочу помочь ему осуществить эту мечту", – цитирует Конте calcionews24.com .

Напомним, Харри Кейн является воспитанником "шпор", но за время профессиональной карьеры еще не завоевал ни одного трофея – ни с Тоттенхэмом, ни со сборной Англии.