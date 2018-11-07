Конте собирается подать в суд на Челси

Экс-наставник Челси Антонио Конте стремится достичь компенсации за разрыв контракта через суд.

Антонио Конте отказался встречаться с представителями Челси и стремится подать на клуб в суд, сообщает Sky Sports.

Конте требует у Челси невероятную компенсацию за разрыв контракта

Его представители работают для исков к двум разным инстанциям: один для трибунала трудоустройства, другой для Спортивного арбитражного суда.

Конте стремится получить от клуба общую сумму 20 млн фунтов – 8,7 млн за разрыв контракта, другие 11,3 за ущерб репутации.

Итальянец возглавлял Челси с 2016 по 2018 годы и за это время выиграл АПЛ и Кубок Англии.

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