Конте: Снимаю шляпу перед Наполи, но оценивать нужно не только результат

Главный тренер Интера Антонио Конте прокомментировал ничью в матче полуфинала Кубка Италии (1:1) против Наполи, которая не пустила "нерадзурри" в финал соревнований.

"По итогам двух встреч, я считаю, мы заслужили на выход в финал. Мне почти не в чем упрекнуть ребят, сегодня мы играли примерно в таком агрессивном стиле, в котором я бы и хотел, мы доминировали.

Наполи – Интер – 1:1 – видео голов и обзор матча

У нас было много шансов, мы могли бы действовать более хладнокровно, но Оспина совершил несколько фантастических сейвов и решил исход матча. Пропущенный гол разочаровал, мы допустили ненужную, наивную ошибку. Мы создали много моментов, доминировали, и это выступление послужит нам хорошую службу в будущем.

Ребята расстроены, потому что не прошли в финал по итогам двух матчей. Я доволен игрой, и давайте не забывать, что Наполи сидел в обороне и контратаковал, и в таких ситуациях хавбекам особенно трудно найти пути для передач.

Гаттузо встал на защиту Оспины – голкипер пропустил курьезный гол с углового

Такой Интер, как сегодня, я и хочу видеть. У нас было около 60 процентов владения мячом, гораздо больше ударов по воротам. Наполи в финале, снимаем шляпу перед ними, но нужно оценивать не только результат, но и игру. Я очень доволен командой и чувствую, что мы заслужили выйти в финал", – приводит слова Конте Football-Italia.

Напомним, Наполи сыграл вничью с Интером (1:1) и вышел в финал Кубка Италии по итогам двух поединков (2:1). Решающий матч против Ювентуса запланировано на 17 июня.

Наполи отстоял ничью с Интером и вышел в финал Кубка Италии – трансформация Оспины из клоуна в героя