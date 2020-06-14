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Конте: Снимаю шляпу перед Наполи, но оценивать нужно не только результат

14:09 21 Читати українською
Конте: Снимаю шляпу перед Наполи, но оценивать нужно не только результат
Антонио Конте / фото из открытых источников

Главный тренер Интера Антонио Конте прокомментировал ничью в матче полуфинала Кубка Италии (1:1) против Наполи, которая не пустила "нерадзурри" в финал соревнований.

41’ Дрис Мертенс
 
Кристиан Эриксен 2’
2’ Кристиан Эриксен
41’ Дрис Мертенс

"По итогам двух встреч, я считаю, мы заслужили на выход в финал. Мне почти не в чем упрекнуть ребят, сегодня мы играли примерно в таком агрессивном стиле, в котором я бы и хотел, мы доминировали.

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У нас было много шансов, мы могли бы действовать более хладнокровно, но Оспина совершил несколько фантастических сейвов и решил исход матча. Пропущенный гол разочаровал, мы допустили ненужную, наивную ошибку. Мы создали много моментов, доминировали, и это выступление послужит нам хорошую службу в будущем.

Ребята расстроены, потому что не прошли в финал по итогам двух матчей. Я доволен игрой, и давайте не забывать, что Наполи сидел в обороне и контратаковал, и в таких ситуациях хавбекам особенно трудно найти пути для передач.

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Такой Интер, как сегодня, я и хочу видеть. У нас было около 60 процентов владения мячом, гораздо больше ударов по воротам. Наполи в финале, снимаем шляпу перед ними, но нужно оценивать не только результат, но и игру. Я очень доволен командой и чувствую, что мы заслужили выйти в финал", – приводит слова Конте Football-Italia.

Напомним, Наполи сыграл вничью с Интером (1:1) и вышел в финал Кубка Италии по итогам двух поединков (2:1). Решающий матч против Ювентуса запланировано на 17 июня.

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Интер Интер Италия Антонио Конте Антонио Конте Наполи - Интер
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