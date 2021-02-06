Наставник "нерадзурри" в матче против Фиорентины был вынужден сидеть на трибунах из-за дисквалификации.

Роскошный гол Бареллы и двойной суперсэйв Хандановича в видеообзоре матча Фиорентина – Интер – 0:2

Хитрый Конте не хотел полностью терять контакт с командой, поэтому взял с собой брата Джанлуку. Тот держал в руках телефон и наушники, через которые Антонио украдкой передавал указания скамье запасных. Впрочем, под занавес встречи микрофон дал сбой, и тренеру Интера пришлось истерически кричать – уши Джанлуки явно получили серьезный звуковой удар.

Добавим, что "нерадзурри" одержали уверенную победу 2:0 и по крайней мере на двое суток возглавили турнирную таблицу Серии А.

Интер уверенно победил Фиорентину и возглавил турнирную таблицу Серии А