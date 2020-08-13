Конте сделал приятный подарок игрокам Интера перед полуфиналом Лиги Европы против Шахтера

Главный тренер Интера Антонио Конте пытается поддерживать позитивную атмосферу за несколько дней до решающих стадий Лиги Европы.

Игроки получили день отдыха и всей командой пообедали в заведении на берегу Рейна, информирует Twitter "нерадзурри".

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Конте решил наградить подопечных, которые победили Байер на стадии 1/4 финала Лиги Европы. Уже в понедельник (17 августа) миланцам придется столкнуться со следующим соперником – донецким Шахтером.

Напомним, второй полуфиналист Лиги Европы 2019/20 определится в паре Севилья – Манчестер Юнайтед.

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