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Конте сделал приятный подарок игрокам Интера перед полуфиналом Лиги Европы против Шахтера

00:45 - Читати українською
Конте сделал приятный подарок игрокам Интера перед полуфиналом Лиги Европы против Шахтера
Антонио Конте / Сайт Интера

Главный тренер Интера Антонио Конте пытается поддерживать позитивную атмосферу за несколько дней до решающих стадий Лиги Европы.

 

Игроки получили день отдыха и всей командой пообедали в заведении на берегу Рейна, информирует Twitter "нерадзурри".

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Конте решил наградить подопечных, которые победили Байер на стадии 1/4 финала Лиги Европы. Уже в понедельник (17 августа) миланцам придется столкнуться со следующим соперником – донецким Шахтером.

Напомним, второй полуфиналист Лиги Европы 2019/20 определится в паре Севилья – Манчестер Юнайтед.

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Теги
Интер - Шахтер Интер Интер Лига Европы Антонио Антонио Конте
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