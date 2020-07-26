Конте резко отреагировал на слухи о трансфере Месси в Интер

"Слухи о Лионеле Месси в Интере – абсолютная ложь. Не верьте этим фальшивым новостям. Он не присоединится к Интерк, даже в фэнтези-футболе", – приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

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Напомним, слухи о возможном переходе Месси в Интер появились после того, как его отец переехал в Милан.

К слову, Лионель провел 42 поединка в текущем сезоне, записав в свой актив 30 голов и 26 ассистов.

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