Конте рассказал, сколько готов ждать новую работу

Бывший наставник лондонского Челси, туринского Ювентуса, сборной Италии Антонио Конте заявил, что не будет спешить с возвращением к тренерской деятельности.

"Тренер моего уровня может себе позволить подождать до июня, а не принимать команду посреди сезона. Приступать к работе прямо сейчас пока не вижу необходимости.

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Возможно, через два-три месяца я изменю мнение, но пока собираюсь ждать июня. Что касается Серии А, то это чемпионат высокого уровня, но Ювентус остается вне конкуренции, поэтому я не исключаю варианта с работой за пределами Италии", – приводит слова Конте Todomercadoweb.

Напомним, что итальянский специалист в июле со скандалом покинул Челси. Недавно стало известно, что Конте собирается подать в суд на лондонский клуб из-за досрочного расторжения контракта.

В течение тренерской карьеры 49-летний итальянец завоевал 3 Скудетто с Ювентусом, а также стал чемпионом Англии с Челси в сезоне 2016/17. Со сборной Италии Конте стал четвертьфиналистом Евро-2016.