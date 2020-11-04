"Это мой Интер, хороший и плохой. Я думаю, такие моменты нужны для роста. Я не знаю, сколько команд приезжали в Мадрид и играли в такой футбол, отыгрываясь со счета 2:0, имели шансы, чтобы выиграть 3:2. Мы пропустили третий гол, и последние результаты, конечно, не дают ребятам того, что они заслуживают за свои усилия, но доказывают, что мелочи могут изменить игру.

Гениальный ассист Бареллы в видеообзоре перестрелки Реал Мадрид – Интер – 3:2

Реал считал этот матч финалом, поэтому они выложились на полную, были сконцентрированы, решительны и осознавали важность результата. Я должен сказать, что доволен общим подходом, но детали имеют значение на этом уровне. Впереди три игры, мы можем набрать девять очков. Эта команда показала, что может бросить вызов. Думаю, если немного повезет, мы сможем достичь положительного результата, а не просто хорошо выступить в турнире", – приводит слова Конте Gazzetta dello sport.

Напомним, лидером группы В сенсационно идет Боруссия М, у которой 5 очков. Реал и Шахтер делят второе место (по 4 пункта), а Интер с двумя ничьими замыкает квартет.

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