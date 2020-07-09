Конте пытается подписать Жиру и Эмерсона – экспансия АПЛ в Интере продолжается

Эмерсон Пальмиери и Оливье Жиру могут покинуть Челси и перебраться в Серию А.

Интер хочет приобрести Эмерсона, однако Челси предложение в 20 миллионов евро не устраивает. Итальянцы готовы заплатить еще 10 млн, но тогда хотят включить в соглашение Оливье Жиру, информирует Tuttosport.

Жиру недавно переподписал контракт с Челси и отвоевал место в стартовом составе. Однако с приездом Тимо Вернера француз будет получать меньше игрового времени в Лондоне. Эмерсон же не может выиграть конкуренцию на левом фланге обороны "синих".

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