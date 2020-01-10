toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Конте признался, что пытался подписать Ибрагимовича в Челси

10 января 21:15 78 Читати українською
Конте признался, что пытался подписать Ибрагимовича в Челси
Антонио Конте и Златан Ибрагимович / фото из соцсетей

Главный тренер Интера Антонио Конте оценил возвращение в Милан шведского нападающего Златана Ибрагимовича.

"Прежде всего, я хочу поздравить Ибру. Он великий чемпион. Я пытался пригласить его еще в Челси, очень уважаю Ибрагимовича – это отличный футболист.

Челси за 15 лет выплатил уволенным тренерам безумную сумму – больше всех получил Конте

Думаю, Златан может многое дать Милану. Его индивидуальность поможет другим футболистам становиться лучше. Считаю, тренерам жизненно важно иметь таких игроков, которые ведут за собой других. В таком случае все становится гораздо проще", – цитирует Конте Goal.

Напомним, 38-летний швед перебрался в Милан на правах свободного агента и уже успел провести один матч в чемпионате Италии, выйдя на замену в игре с Сампдорией (0:0).

Роналду грандіозно увірвався у 2020, Зінченко підняв хайп, Реал дістав Барсу, Ліверпуль пригадав Шенклі – огляд вікенду

blog_ava
Колос представил 5 новичков, среди которых два экс-игрока Динамо
17 января
801
Теги
Италия Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Милан Милан Челси Челси Антонио Конте Антонио Конте
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
44
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук