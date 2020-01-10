Конте признался, что пытался подписать Ибрагимовича в Челси

Главный тренер Интера Антонио Конте оценил возвращение в Милан шведского нападающего Златана Ибрагимовича.

"Прежде всего, я хочу поздравить Ибру. Он великий чемпион. Я пытался пригласить его еще в Челси, очень уважаю Ибрагимовича – это отличный футболист.

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Думаю, Златан может многое дать Милану. Его индивидуальность поможет другим футболистам становиться лучше. Считаю, тренерам жизненно важно иметь таких игроков, которые ведут за собой других. В таком случае все становится гораздо проще", – цитирует Конте Goal.

Напомним, 38-летний швед перебрался в Милан на правах свободного агента и уже успел провести один матч в чемпионате Италии, выйдя на замену в игре с Сампдорией (0:0).

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