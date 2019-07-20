toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
СЕНЕГАЛ - АЛЖИР РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Конте пожаловался на проблемы в Интере – наставник хочет быстрее продавать игроков

06:30 101 Читати українською
Конте пожаловался на проблемы в Интере – наставник хочет быстрее продавать игроков
Антонио Конте / Интер

Главный тренер Интера Антонио Конте считает, что клуб должен быстрее продавать футболистов.

"Нет смысла отрицать то, что у нас возникли трудности. По-прежнему существует достаточно большая проблема с приходом и уходом футболистов, но в первую очередь это касается тех, кто должен уйти.

Конте: Наингголан и Икарди не являются частью проекта Интера

Если вы попросите меня быть честным, я скажу, что мы значительно отстаем от графика в различных областях. Нам нужно двигаться дальше. Мы подготовили очень четкий план, который касается трансферов. Отставание в первую очередь связано с тем, что ни один игрок не покинул клуб.

Конте одержал первую победу во главе Интера

Нам нужно значительно ускорить процесс и понять, что еще многое предстоит сделать в упорной борьбе", – передает слова Антонио Конте Football-Italia.

blog_ava
Курьезный гол, который решил судьбу триумфатора КАН в видеообзоре матча Сенегал – Алжир – 0:1
00:30
982
Теги
Интер Интер Италия Антонио Конте Антонио Конте
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
16
мин
Манчестер Юнайтед
14:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук