Конте пожаловался на проблемы в Интере – наставник хочет быстрее продавать игроков

Главный тренер Интера Антонио Конте считает, что клуб должен быстрее продавать футболистов.

"Нет смысла отрицать то, что у нас возникли трудности. По-прежнему существует достаточно большая проблема с приходом и уходом футболистов, но в первую очередь это касается тех, кто должен уйти.

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Если вы попросите меня быть честным, я скажу, что мы значительно отстаем от графика в различных областях. Нам нужно двигаться дальше. Мы подготовили очень четкий план, который касается трансферов. Отставание в первую очередь связано с тем, что ни один игрок не покинул клуб.

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Нам нужно значительно ускорить процесс и понять, что еще многое предстоит сделать в упорной борьбе", – передает слова Антонио Конте Football-Italia.