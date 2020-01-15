Конте пожаловался на нехватку денег в Интере – тренер расставил акценты в работе клуба на трансферном рынке

Главный тренер Интера Антонио Конте оценил финансовые возможности итальянского клуба во время зимнего трансферного окна.

"У нас нет больших денег, руководство ясно высказалось по этому поводу. Нам нужно тщательно искать варианты, чтобы получить пользу.

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Клубу нужны дешевые варианты на трансферном рынке, иначе, я думаю, будет трудно. У нас есть определенные варианты и идеи, и если появится возможность, то мы усилимся. Если нельзя чего-то достичь финансами, следует проявить ум и изобретательность", – цитирует итальянского специалиста Goal.com.

Напомним, что во время текущего трансферного окна Интер вел переговоры о переходе Кристиана Эриксена из Тоттенхэма, Оливье Жиру из Челси, Эшли Янга из Манчестер Юнайтед и Артуро Видаля из Барселоны.

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