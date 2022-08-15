Главный тренер Тоттенхэма прокомментировал резонансный инцидент во время матча АПЛ против Челси.

Матч Челси – Тоттенхэм (2:2) был горячим не только на поле Стемфорд Бридж. После игры обсуждают не столько футбол, сколько стычку Конте и Тухеля, которая произошла после финального свистка. Первые страсти между наставниками вспыхнули еще во время игры, но апогея конфликт достиг уже после ее завершения.

Челси – Тоттенхэм – 2:2 – видео голов и обзор матча с потасовкой тренеров

"Повезло, что я тебя не видел. Заставить тебя споткнуться было бы вполне заслуженно", – шутливо написал Конте в Instagram, прикрепив фото празднования Тухеля.

Правда, в послематчевом комментарии Антонио не был столь голословным. "Я не хочу говорить об этой ситуации. Случившееся касается только нас обоих", – цитирует итальянца BBC.

Отметим, арбитр поединка удалил обоих участников конфликта. В двух стартовых турах АПЛ Челси и Тоттенхэм набрали по 4 очка.

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