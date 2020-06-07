Конте поссорился с трансферным гуру Интера из-за симпатии к хавбеку Барселоны

Главный тренер миланского Интера Антонио Конте имеет разногласия из-за кадровой политики со спортивным директором клуба Джузеппе Мароттой.

Алленаторе и функционер имеют разные взгляды на усиление средней линии команды в ближайшее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

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Конте желает видеть в своей команде хавбека Барселоны Артуро Видаля. Тренер хорошо знаком с игрой чилийца, поскольку тренировал его в Ювентусе, и пытался подписать прошлой зимой. В свою очередь Маротта считает неуместным трансфер 33-летнего Видаля за 12 месяцев до завершения действия его контракта.

Функционер всячески избегает кандидатуры ветерана в переговорах о переезде на Камп Ноу Лаутаро Мартинеса, поскольку считает, что Барселона переоценивает Видаля. Спортдир "нерадзурри" взамен предлагает предоставить второй шанс в составе Интера Радже Наингголану, который нынешний сезон проводит в Кальяри на правах аренды.

К слову, чилиец в нынешнем сезоне провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи, а в активе бельгийца 24 поединка в различных соревнованиях, в которых Наингголан забил 5 голов и оформил 6 ассистов.

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