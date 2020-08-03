Конте посягает на место Сарри в Ювентусе – есть одна большая проблема

51-летний специалист на протяжении последних недель разговаривал с игроками и менеджерами Ювентуса о будущем Сарри в клубе, информирует журналист La Repubblicа Франко Ванни.

Конте сегодня встретится с руководством Интера – миланцы уже подготовили два варианта возможной замены

Отношения Конте с руководством Интера крайне напряженные, несмотря на хорошие результаты в первый год работы тренера. Если итальянец таки покинет "нерадзурри", то он хотел бы присоединиться к Ювентусу. Такой вариант был возможен еще прошлым летом. Тогда спортивный директор туринцев Фабио Паратичи и вице-президент Павел Недвед поддержали кандидатуру Конте, но вето наложили владельцы клуба. Вероятно, такая же проблема помешает назначению и сейчас.

Напомним, Конте возглавлял Ювентус с 2011 по 2014 годы. За это время клуб трижды выигрывал чемпионат Италии и дважды брал Суперкубок страны.

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