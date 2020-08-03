toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ДИНАМО КИЕВ ИГОРЬ СУРКИС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Конте посягает на место Сарри в Ювентусе – есть одна большая проблема

15:54 - Читати українською
Конте посягает на место Сарри в Ювентусе – есть одна большая проблема
Сарри и Конте / Getty Images

Главный тренер Интера Антонио Конте готовит почву для возобновления сотрудничества с Ювентусом.

51-летний специалист на протяжении последних недель разговаривал с игроками и менеджерами Ювентуса о будущем Сарри в клубе, информирует журналист La Repubblicа Франко Ванни.

Конте сегодня встретится с руководством Интера – миланцы уже подготовили два варианта возможной замены

Отношения Конте с руководством Интера крайне напряженные, несмотря на хорошие результаты в первый год работы тренера. Если итальянец таки покинет "нерадзурри", то он хотел бы присоединиться к Ювентусу. Такой вариант был возможен еще прошлым летом. Тогда спортивный директор туринцев Фабио Паратичи и вице-президент Павел Недвед поддержали кандидатуру Конте, но вето наложили владельцы клуба. Вероятно, такая же проблема помешает назначению и сейчас.

Напомним, Конте возглавлял Ювентус с 2011 по 2014 годы. За это время клуб трижды выигрывал чемпионат Италии и дважды брал Суперкубок страны.

Динамо запрошувало російських тренерів, Ліверпуль пробивав дно, Мессі мріяв про дітей – коли Серію А вигравав не Ювентус

blog_ava
Десна окончательно определилась, где будет проводить домашние матчи Лиги Европы
09:21
7536
Теги
Маурицио Маурицио Сарри Антонио Антонио Конте Фабио Паратичи Интер Интер Ювентус Ювентус Италия Павел Недвед
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
59
мин
Металлист 1925
19:00
Черноморец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук