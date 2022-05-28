Полузащитник Интера Иван Перишич попробует свои силы в АПЛ. Хорват близок к переходу в Тоттенхэм.

"Нерадзурри" не смогли сохранить вице-чемпиона мира-2018, который покинет миланский клуб на правах свободного агента. Новым клубом Перишича, вероятнее всего, станет Тоттенхэм.

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В Лондоне Иван будет снова работать с Антонио Конте – своим бывшим наставником в Интере. Именно главный тренер "шпор" сыграл главную роль в том, что Тоттенхэм сумел опередить Ювентус и Челси в борьбе за Перишича.

"Шпоры" предлагают хавбеку контракт на 2 года с зарплатой около 4 млн евро за сезон. Ожидается, что окончательное решение 33-летний хорват огласит уже в ближайший понедельник (30 мая), сообщает Фабрицио Романо в Twitter.

Хорват защищает цвета Интера с 2015 года (с перерывом на годовую аренду в Баварию), а до этого выступал за Вольфсбург, Боруссию Дортмунд, Брюгге, Сошо и Хайдук.

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