Конте озвучил условие, при котором останется в Интере

Главный тренер Интера Антонио Конте планирует встретиться с руководством клуба относительно своего будущего.

Конте попытается попросить у президента Интера Стивена Чжана значительную сумму на трансферное усиление, сообщает FCInter1908 со ссылкой на Sky Sport.

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Отмечается, что боссы "нерадзурри", скорее всего, откажут в запросе из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. При этом, руководство Интера не желает прощаться специалистом, поскольку довольно результатами команды.

Добавим, что "нерадзурри" в сезоне 2019/20 дошли до финала Лиги Европы, заняли второе место в Серии А и вылетели из Кубка Италии на стадии полуфиналов.

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