У Тоттенхэма есть шансы убедить Антонио Конте вернуться в Лондон.

Антонио Конте требует у руководства Тоттенхэма контракт на три года с зарплатой около 15 млн евро за сезон, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

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Также итальянский специалист хочет получить 3-4 футболиста на усиление во время зимнего трансферного окна. Переговоры между сторонами продолжаются. Еще один итальянский инсайдер Фабрицио Романо убеждает, что "шпоры" очень близки к приглашению Конте.

Напомним, Тоттенхэма объявил об увольнении Нуну Эшпириту Санту после поражения от Манчестер Юнайтед (0:3).

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