Конте ответил, пропустит ли Ришарлисон чемпионат мира
Антонио Конте сказал, что травма Ришарлисона не является серьёзной.
Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте заявил, что травма нападающего Ришарлисона не является серьёзной. Следовательно, игрок успеет восстановиться к чемпионату мира в Катаре.
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"Ришарлисон не рискует пропустить чемпионат мира. У него травма, но несерьезная. Надеюсь, он сможет сыграть за нас перед чемпионатом мира", – приводит ВВС слова Конте.
Заявка сборной Бразилии на ЧМ-2022 будет оглашена в начале ноября.
Ришарлисон который пропустит матч с Манчестер Юнайтед, забил дважды в 13 матчах за Тоттенхэм в сезоне 2022/23.
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