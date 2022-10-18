Антонио Конте сказал, что травма Ришарлисона не является серьёзной.

Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте заявил, что травма нападающего Ришарлисона не является серьёзной. Следовательно, игрок успеет восстановиться к чемпионату мира в Катаре.

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"Ришарлисон не рискует пропустить чемпионат мира. У него травма, но несерьезная. Надеюсь, он сможет сыграть за нас перед чемпионатом мира", – приводит ВВС слова Конте.

Заявка сборной Бразилии на ЧМ-2022 будет оглашена в начале ноября.

Ришарлисон который пропустит матч с Манчестер Юнайтед, забил дважды в 13 матчах за Тоттенхэм в сезоне 2022/23.

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