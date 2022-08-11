Серхио Регилон, Гарри Винкс, Джованни Ло Чельсо и Танге Ндомбеле отстранены от командных тренировок, сообщает Evening Standard.

Тоттенхэм – Саутгемптон – 4:1 – видео голов и обзор матча

Конте четко сказал этим игрокам, что они ему не нужны и могут искать новые клубы до завершения окна (1 сентября). Винкс является воспитанником Тоттенхэма, а вот на остальную часть четверки в свое время потратили серьезные деньги. Регилона покупали из Реала за 30 миллионов евро, Ло Чельсо из Бетиса за 32 миллиона, а Ндомбеле до сих пор остается трансферным рекордом клуба – 3 года назад за него заплатили Лиону 60 миллионов евро. Последних двоих в прошлом сезоне отдавали в аренды. Ндомбеле отбегал полгода за тот же Лион, а Ло Чельсо с Вильярреалом сенсационно дошел до полуфинала ЛЧ.

Добавим, что Тоттенхэм уже оформил 6 летних новичков мощно начал новый сезон АПЛ – победа 4:1 над Саутгемптоном.

Зінченко та Холанд сяють у нових командах, 2 звичні риси Бундесліги і французька ностальгія Шахтаря – огляд вікенду