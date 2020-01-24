Конте отчитал Лукаку на глазах всей команды – порция мотивации от тренера Интера

Нападающий Интера Лукаку признался, что тяжело привыкал к нагрузкам Антонио Конте, за что получал на орехи.

"Мы сосредоточены на работе, тренер занимается нами каждый день. Это хорошо. Вспоминаю свои первые тренировки – я не привык к такой физической нагрузке.

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Мы привыкли говорить о том, что физически тяжелая лига – это АПЛ, но никто не тренируется так много, как мы! Никогда. В первые две недели я общался со своим агентом, сказал ему: "Мне очень трудно, потому что я никогда так не занимался". Но Конте всегда был рядом и мотивировал каждого игрока выполнять работу.

Конте говорит все открыто, прямо в лицо, справляешься ты или нет. Помню одну из первых моих игр в Лиге чемпионов против Славии. Я сыграл по-настоящему плохо. И Конте отчитал меня перед всей командой. Такого никогда не случалось в моей карьере, никогда.

Он сказал, что я сыграл позорно и он заменит меня через 5 минут, если такое повторится. После этого мы играли с Миланом, и это был один из моих лучших матчей в сезоне. Конте задел мою уверенность, но в то же время пробудил меня. И он так поступает абсолютно со всеми. Все равны", – цитирует Лукаку Sky Sports.

В текущем сезоне Серии А Ромелу провел 20 матчей, в которых отметился 14-ю голами и двумя ассистами.

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