Главный тренер Интера Антонио Конте может не волноваться за свое будущее в миланском гранде.

Руководство Интера не будет увольнять Антонио Конте с поста главного тренера, даже если его подопечные не смогут пробиться в плей-офф ЛЧ, сообщает CBS Sports.

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Ранее в СМИ была информация, что итальянский специалист может лишиться своей должности, а результат группового этапа ЛЧ станет катализатором для этого.

После 4-х туров Лиги чемпионов Интер расположился на 4-й строчке квартета В, отставая на 2 очка от Шахтера. В Серии А "нерадзурри" занимают второе место, уступая Милану 5-ю зачетными баллами.

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