Конте останется тренером Интера – потенциальное фиаско в Лиге чемпионов не повлияет на позиции специалиста
12:53 - Читати українською
Главный тренер Интера Антонио Конте может не волноваться за свое будущее в миланском гранде.
Руководство Интера не будет увольнять Антонио Конте с поста главного тренера, даже если его подопечные не смогут пробиться в плей-офф ЛЧ, сообщает CBS Sports.
Конте оригинально оценил вероятность отставки зимой
Ранее в СМИ была информация, что итальянский специалист может лишиться своей должности, а результат группового этапа ЛЧ станет катализатором для этого.
После 4-х туров Лиги чемпионов Интер расположился на 4-й строчке квартета В, отставая на 2 очка от Шахтера. В Серии А "нерадзурри" занимают второе место, уступая Милану 5-ю зачетными баллами.
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