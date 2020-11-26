Наставник Интера Антонио Конте рассказал, ожидает ли он уволнения в ближайшее время.

"Есть еще много работы. Но, если я и не поем панеттоне, то только потому, что не заслужил этого.

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Работает ли команда против меня? Это глупый вопрос", – цитирует Конте Football Italia.

Заметим, что панеттоне – это миланский десерт, который обычно едят на Рождество. Журналист спрашивал у тренера, уверен ли он, что доработает в Интере до этого христианского праздника.

К слову, миланцы неоднозначно начали сезон. Подопечные Конте после 8-ми сыгранных туров Серии А идут пятыми, а в Лиге чемпионов ситуация еще хуже. Вчера "нерадзурри" проиграли Реалу (0:2) и расположились на последнем месте квартета В, отставая от Шахтера на два очка.

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