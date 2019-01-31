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Конте опроверг информацию о переговорах с Интером

31 января 18:28 59 Читати українською
Конте опроверг информацию о переговорах с Интером
Антонио Конте / соцсети

Бывший главный тренер Челси, Ювентуса и сборной Италии Антонио Конте отрицает, что получал предложение возглавить Интер.

"Я скучаю по игре. Однако я планирую посвятить этот год отдыху. Я с нетерпением жду нового назначения, о котором, конечно, пока ничего неизвестно.

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Да, я был в Милане, чтобы посмотреть матч Ювентуса. Предложение от Интера? Нет, я не получал никаких предложений из Италии.

Грустят ли по мне в Челси? Не хочу говорить о "синих", у меня все еще есть с ними незавершенные дела в суде", – цитирует Конте Sky Sport.

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Напомним, 49-летний специалист в июле был уволен из Челси, но лондонцы продолжают выплачивать Антонио зарплату по контракту, рассчитанному до лета 2019 года.

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Челси Челси Антонио Конте Антонио Конте Интер Интер Италия
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