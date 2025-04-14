Конте был недоволен зимним трансферным окном Наполи, когда клуб без его согласия решил продать Хвичу Кварацхелию в ПСЖ и не успел найти грузину замену. Наставник "адзурри" часто жаловался журналистам на это "безрассудный" поступок руководства. Позже СМИ начали писать о том, что Конте, вероятно, покинет Наполи летом – в его услугах были заинтересованы Милан и Ювентус.

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Однако, как информирует Gazzetta dello Sport, сам Антонио решил остаться в Наполи. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года, и Конте не планирует его расторгать.

Наполи занимает второе место в чемпионате Италии, имея 65 очков после 31 тура. Команда отстает от Интера на 6 очков, но у неаполитанцев есть матч в запасе.

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