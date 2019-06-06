Интер готов подписать Бейла – Конте видит валлийца ключевым игроком в борьбе за чемпионство с Ювентусом

Главный тренер Интера Антонио Конте стремится подписать звезду Реала, на которую не рассчитывает Зидан. Вокруг него строить команду, которая будет конкурировать с Ювентусом.

Вингер Реала Гарет Бейл может летом перейти в миланский Интер. По информации El Chiringuito de Jugones, Антонио Конте лично хочет видеть валлийца у себя.

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Зинедин Зидан открыто давал понять, что не рассчитывает на Бейла, и поэтому игроку следует искать новый клуб для продолжения карьеры. В Интере, зато, хотят строить команду вокруг него и навязать борьбу Ювентусу с Роналду за Скудетто.

Ранее сообщалось о возможном возвращении Гарета в Англию. В частности, интерес проявлял Манчестер Юнайтед.

Вингер перешел в Реал из Тоттенхэма летом 2013 года за рекордные на тот момент 100 млн евро.

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