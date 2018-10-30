Конте определился с первой трансферной целью в Реале

Один из вероятных кандидатов на пост наставника Реала Антонио Конте уже размышляет над приобретением новых игроков.

Если Антонио Конте назначат тренером Реала, то итальянский специалист будет настаивать на приобретении полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба, сообщает издание AS.

Сегодня в 20:00 по Киеву станет известна судьба Лопетеги, – AS

По информации издания, мадридцы убеждены, что приобретение француза вполне возможно и его кандидатура уже была в списке претендентов на усиление "сливочных".

Стоит отметить, что Конте и Погба уже работали вместе в Ювентусе.

Напомним, после последней разгромного поражения от Барселоны (1:5) ожидается, что президент Реала Флорентино Перес примет решение уволить главного тренера Хулена Лопетеги в ближайшее время.

Лопетеги попрощался с игроками Реала после матча с Барселоной