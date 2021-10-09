52-летний специалист не заинтересован в том, чтобы возглавить Ньюкасл, утверждает The Sun. Конте хочет прийти в команду, которая уже борется за трофеи.

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Первые слухи о том, что Антонио может вернуться к работе появились накануне. Его услугами якобы хотели воспользоваться "сороки", которых выкупили инвесторы из Саудовской Аравии.

К слову, Антонио Конте после ухода из Интера в мае этого года до сих пор находится без тренерской работы. Сейчас он работает на телевидении экспертом.

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