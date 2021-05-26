Руководство Интера договорилось с Антонио Конте о прекращении сотрудничества, сообщает официальный сайт клуба.

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Контракт итальянского специалиста с "нерадзурри" был рассчитан еще на один год. По информации СМИ, причиной ухода Конте стали напряженные отношения тренера с руководством из-за финансового положения миланцев. По слухам, тренер получит 7,5 млн евро компенсации.

Напомним, Конте возглавил Интер летом 2019-го, а в прошлом сезоне сенсационно привел команду к золотым медалям Серии А.

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