"Я очень хорошо помню свой период работы в Челси, когда наша победная серия насчитывала 13 матчей, а затем Деле Алли оформил дубль и оборвал ее.

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Но это прошлые дела, сейчас мы живем сегодняшним днем. Несомненно, у Алли огромный потенциал. Кроме того, он еще и физически силен.

Он, конечно, получит от меня возможность проявить себя. Вместе с тем, при выборе стартового состава я стараюсь одержать победу. То же происходит, когда я выпускаю игроков на замену. Я открыт для всех футболистов Тоттенхэма, а они доказывают свои притязания на появление на поле", – цитирует итальянца Sky Sports.

К слову, в нынешнем сезоне Деле Алли провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и оформил 1 ассист.

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