Конте объяснил причины потери очков Интера в матче против аутсайдера Серии А

Главный тренер Интера Антонио Конте раскритиковал своих подопечных после встречи с Лечче (1:1).

"В нашей команде каждый игрок должен бегать со скоростью 100 км/ч. Мы не можем себе позволить, чтобы кто-то не отвечал этим стандартам.

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В противном случае будем терять победы в матчах, в которых должны легко забирать три очка. Если будем держаться среднего темпа, не сможем добиться побед.

Мы были обязаны играть в полную силу в первой части сезона. Если не продолжим это делать, станем совсем обычной командой", – цитирует Конте Sky Sport Italia.

После 20-ти туров Серии А Интер находится на второй строчке, отставая на одно очко от Ювентуса.

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