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Конте объяснил причины потери очков Интера в матче против аутсайдера Серии А

19 января 20:50 113 Читати українською
Конте объяснил причины потери очков Интера в матче против аутсайдера Серии А
Антонио Конте / Фото ФК Интер

Главный тренер Интера Антонио Конте раскритиковал своих подопечных после встречи с Лечче (1:1).

77’ Марко Манкозу
 
Алессандро Бастони 72’
72’ Алессандро Бастони
77’ Марко Манкозу

"В нашей команде каждый игрок должен бегать со скоростью 100 км/ч. Мы не можем себе позволить, чтобы кто-то не отвечал этим стандартам.

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В противном случае будем терять победы в матчах, в которых должны легко забирать три очка. Если будем держаться среднего темпа, не сможем добиться побед.

Мы были обязаны играть в полную силу в первой части сезона. Если не продолжим это делать, станем совсем обычной командой", – цитирует Конте Sky Sport Italia.

После 20-ти туров Серии А Интер находится на второй строчке, отставая на одно очко от Ювентуса.

Лечче удержал ничью с Интером, Милан на последней минуте вырвал победу над Удинезе: 20 тур Серии А, воскресенье

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Италия Лечче - Интер Интер Интер Антонио Конте Антонио Конте
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