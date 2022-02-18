Главный тренер Тоттенхэма Антонио Конте отныне не будет общаться с итальянской прессой – все из-за его недавнего интервью.

"Я не понимаю, почему кто-то хочет создать мне проблемы. Президент очень хорошо знает мое мнение. Извините, но я немного озабочен этой ситуацией. Клуб теперь не хочет, чтобы я разговаривал с итальянскими СМИ, потому что перевод не был точным.

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Я всегда говорил, что мне нравится в Тоттенхэме, нравится работать с этими игроками. Я всегда говорил это. У нас впереди четыре месяца сезона, и мы должны сделать все возможное, чтобы финишировать на лучшем месте в таблице", – цитирует Конте The Athletic.

Добавим, что итальянец был недоволен трансферной кампанией "шпор" – из команды ушло сразу 4 игрока, а на их место пришли два представителя Ювентуса: Бентанкур и Кулусевски.

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