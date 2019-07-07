Конте объяснил, почему решил возглавить Интер

Главный тренер Интера Антонио Конте прокомментировал решение возглавить "нерадзурри".

"Что касается Икарди и Наингголана, у клуба было достаточно времени оценить ситуацию и принять решение, и я должен поддержать его. Тренер и клуб должны быть единым целым.

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Почему я возглавил Интер? Это тяжелый, но интригующий путь. Большинство из нас живет ради таких вызовов, которых трудно достичь. Это сложный, но лучший вызов для меня.

Я не говорю, что это самый тяжелый тест в моей карьере, ведь хочу подчеркнуть успехи Лучано Спаллетти. Он приехал во времена, когда Интер не мог квалифицироваться в Лигу чемпионов, а затем сделал это 2 сезона подряд, поэтому Лучано оставил мне хороший фундамент для работы", – цитирует Конте Football Italia.

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