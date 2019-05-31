toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ТОТТЕНХЭМ - ЛИВЕРПУЛЬ НИГЕРИЯ U-20 - УКРАИНА U-20 СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Конте объяснил, почему решил возглавить именно Интер

09:36 54 Читати українською
Конте объяснил, почему решил возглавить именно Интер
Антонио Конте / Фото newsbook

Новоиспеченный наставник Интера Антонио Конте прокомментировал свое назначение.

"Начинается новая глава моей жизни, я очень взволнован. Своей работой постараюсь оправдать доверие, которое президент и директор клуба предоставили мне.

Конте официально стал главным тренером Интера

Выбрал Интер, потому что это клуб с прочной базой, он очень амбициозный, а также через историю Интера. Я был поражен прозрачностью клуба и желанием вернуть Интер на те места, где он должен находиться", – цитирует Конте официальный сайт Интера.

Последним местом работы итальянского специалиста был лондонский Челси. По данным СМИ, соглашение с 49-летним тренером и миланским клубом рассчитано до 2022 года.

Роналду не зробив Ювентус сильнішим, диво Аталанти, а римські та міланські клуби провалилися – підсумки Серії А-2018/19

blog_ava
Петраков объяснил радикальную ротацию в матче с Нигерией U-20
09:13
100
Теги
Италия Интер Интер Антонио Конте Антонио Конте
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
9
час
:
35
мин
Люксембург
20:00
Мадагаскар
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук