Конте объяснил, почему решил возглавить именно Интер

Новоиспеченный наставник Интера Антонио Конте прокомментировал свое назначение.

"Начинается новая глава моей жизни, я очень взволнован. Своей работой постараюсь оправдать доверие, которое президент и директор клуба предоставили мне.

Конте официально стал главным тренером Интера

Выбрал Интер, потому что это клуб с прочной базой, он очень амбициозный, а также через историю Интера. Я был поражен прозрачностью клуба и желанием вернуть Интер на те места, где он должен находиться", – цитирует Конте официальный сайт Интера.

Последним местом работы итальянского специалиста был лондонский Челси. По данным СМИ, соглашение с 49-летним тренером и миланским клубом рассчитано до 2022 года.

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