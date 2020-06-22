Конте объяснил, какую черту надо усовершенствовать Эриксену для успеха в Интере

Главный тренер Интера Антонио Конте не совсем доволен выступлением Кристиана Эриксена в матче 25-го тура Серии А против Сампдории (2:1).

"У нас был шанс поработать с Эриксеном. У нас было время на улучшение как с физической, так и с тактической точки зрения. Сегодня он подходит нашему проекту, но он должен быть более решительным, потому что у него было много шансов забить гол, и он должен был это сделать.

Интер в домашнем матче одолел Сампдорию

Но я доволен тем, как он играл командно, потому что мы снова будем играть через три дня, и эти три очка будут для нас решающими", – приводит слова Конте Goal.

Напомним, Интер минимально обыграл Сампдорию (2:1) благодаря голам Мартинеса и Лукаку.

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