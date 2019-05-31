Фанаты Ювентуса хотят оригинально наказать Конте за переход в Интер

Болельщики Ювентуса призывают руководство клуба убрать мемориальную звезду Антонио Конте со стадиона туринского клуба.

"Антонио Конте был любимым капитаном, игравшим с большим сердцем. Затем он стал нашим тренером и неожиданно завоевал Скудетто, хотя у него не было топ-команды. Затем Конте ушел из клуба по не совсем понятным причинам за два дня до начала сезона. Не очень приятный поступок. А вот что стало бесповоротным разрывом с Конте, так это его переход в Интер.

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Он не просто бывший игрок Ювентуса или профессионал, который идет в команду соперников. Многие футболисты и тренеры делали это в прошлом. Переход в Интер не является профессиональным выбором для Конте. Профессиональным выбором мог бы быть переезд в Наполи, Рому, Милан. А этот переход означает присоединение к клубу, который, к счастью, безуспешно пытался уничтожить нас и бросить грязь в историю, главным героем которой, несомненно, был Конте.

Делая этот шаг, Конте больше не представляет дух и ценности Ювентуса, которые воплощают другие звезды", – цитирует текст петиции Football Italia.

Напомним, Конте защищал цвета Ювентуса в статусе игрока в 1991-2004 годах, а затем возглавил клуб (2011-2014 годы). Накануне Интер объявил о назначении 49-летнего специалиста наставником клуба.

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