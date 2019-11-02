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Конте: Не стоит беспокоиться из-за интереса Барселоны к Мартинесу

00:44 7 Читати українською
Конте: Не стоит беспокоиться из-за интереса Барселоны к Мартинесу
Лаутаро Мартинес / Marca

Главный тренер Интера Антонио Конте поделился мнением о заинтересованности Барселоны в нападающем "нерадзурри" Лаутаро Мартинесе.

"Мартинес хорошо работает и прогрессирует. Он способен прогрессировать и дальше, ведь ему всего 22 года.

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Интерес Барселоны к Лаутаро? Он должен продолжать усердно работать. Большая часть разговоров о трансфере не должны рассматриваться как проблема, пока не стоит беспокоиться по этому поводу", – отметил Конте в комментарии Goal.com.

К слову, Мартинес провел в составе Интера 13 матчей в сезоне 2019/20, отметившись 7 голами и 2 ассист.

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