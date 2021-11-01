Конте не рассматривает вариант с Тоттенхэмом – итальянского тренера интересует только одна команда
07:30 - Читати українською
Руководство Тоттенхэма может не тратить время на переговоры с Антонио Конте.
Антонио Конте не заинтересован в сотрудничестве с Тоттенхэмом, куда его сватают на фоне слухов об увольнении Нуну Эшпириту Санту, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
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Итальянский специалист все еще надеется оказаться у руля Манчестер Юнайтед. Скира отмечает, что манкуниацы могут уволить Сульшера, если "красные дьяволы" проиграют в следующих двух матчах (против Аталанты и Манчестер Сити).
Напомним, летом Конте покинул Интер и сейчас остается без клуба.
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