Руководство Тоттенхэма может не тратить время на переговоры с Антонио Конте.

Антонио Конте не заинтересован в сотрудничестве с Тоттенхэмом, куда его сватают на фоне слухов об увольнении Нуну Эшпириту Санту, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

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Итальянский специалист все еще надеется оказаться у руля Манчестер Юнайтед. Скира отмечает, что манкуниацы могут уволить Сульшера, если "красные дьяволы" проиграют в следующих двух матчах (против Аталанты и Манчестер Сити).

Напомним, летом Конте покинул Интер и сейчас остается без клуба.

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