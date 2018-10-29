Конте не получал предложений от Реала, – брат тренера

Брат и агент Антонио Конте опроверг информацию о переговорах с Реалом.

"Антонио находится на отдыхе, не было никаких звонков из Реала. Да, Реал – замечательный клуб, но переговоров не было", – сказал брат Конте Cadena SER.

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Последним местом работы Антонио был лондонский Челси, который он тренировал с 2016 по 2018 годы и выиграл АПЛ и Кубок Англии. Также итальянец добывал 3 чемпионства подряд с Ювентусом и выходил в 1/4 финала Евро-2016 со сборной Италии.

В Реале до сих пор не понятно будущее Хулена Лопетеги и сообщается, что окончательное решение может быть после Эль Класико с Барселоной, которое состоится 28 октября в 17:15 по киевскому времени.

Челси ждет назначения Конте в другой клуб, чтобы не платить ему за последний год контракта