toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ НАПОЛИ - РОМА

Конте не получал предложений от Реала, – брат тренера

25 октября 15:57 28 Читати українською
Конте не получал предложений от Реала, – брат тренера
Антонио Конте (слева) / соцсети

Брат и агент Антонио Конте опроверг информацию о переговорах с Реалом.

"Антонио находится на отдыхе, не было никаких звонков из Реала. Да, Реал – замечательный клуб, но переговоров не было", – сказал брат Конте Cadena SER.

Перес хотел уволить Лопетеги после матча с Викторией, – СМИ

Последним местом работы Антонио был лондонский Челси, который он тренировал с 2016 по 2018 годы и выиграл АПЛ и Кубок Англии. Также итальянец добывал 3 чемпионства подряд с Ювентусом и выходил в 1/4 финала Евро-2016 со сборной Италии.

В Реале до сих пор не понятно будущее Хулена Лопетеги и сообщается, что окончательное решение может быть после Эль Класико с Барселоной, которое состоится 28 октября в 17:15 по киевскому времени.

Челси ждет назначения Конте в другой клуб, чтобы не платить ему за последний год контракта

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Антонио Конте Антонио Конте Хулен Лопетеги Хулен Лопетеги
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Лестер официально подтвердил гибель владельца клуба
    Англія — 00:297 Лестер официально подтвердил гибель владельца клуба
20
час
:
57
мин
Лацио
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук