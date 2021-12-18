"Три дня у нас не было тренировок, а потом мы провели занятие только с двенадцатью футболистами.

Конте уклонился от вопроса о невакцинированных игроках Тоттенхэма

Было довольно нелегко проводить тренировки в таких условиях. Обычно нужно двадцать игроков, и мне пришлось использовать манекены. Но это, конечно, совсем не то", – цитирует Конте Daily Mail .

Напомним, в лагере "шпор" обнаружили около 10 положительных тестов на коронавирус как у игроков, так и сотрудников клуба. Из-за этого был отменен матч Лиги конференций с Ренном и перенесен поединок АПЛ против Лестера.