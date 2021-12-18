Конте не досчитался игроков на тренировке Тоттенхэма – удалось найти оригинальный выход
Главный тренер "шпор" Антонио Конте признался, что тренировочный процесс серьезно изменился из-за случаев заболевания коронавирусом в первой команде.
"Три дня у нас не было тренировок, а потом мы провели занятие только с двенадцатью футболистами.
Конте уклонился от вопроса о невакцинированных игроках Тоттенхэма
Было довольно нелегко проводить тренировки в таких условиях. Обычно нужно двадцать игроков, и мне пришлось использовать манекены. Но это, конечно, совсем не то", – цитирует Конте Daily Mail.
Напомним, в лагере "шпор" обнаружили около 10 положительных тестов на коронавирус как у игроков, так и сотрудников клуба. Из-за этого был отменен матч Лиги конференций с Ренном и перенесен поединок АПЛ против Лестера.
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