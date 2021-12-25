Накануне состоялось собрание тренеров английской Премьер-лиги. В ходе встречи специалисты обсудили безопасность футболистов и напряженный календарь турнира.

Конте готов пожертвовать двумя игроками Тоттенхэма ради зимних трансферов

"На этой встрече тренеры пытались найти ответы на свои вопросы и сформулировать свою позицию.

Перед нами стоит стена, и мы можем долго задавать вопросы и стараться высказать свое мнение, но все уже решено. Мы должны очень хорошо управлять ситуацией, потому что физически игроки, переболевшие коронавирусом, не могут выдавать 100%", – цитирует Конте TheAthletic.

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