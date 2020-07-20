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Конте назвал главную причину неудачной игры Интера в последних матчах

20 июля 09:29 - Читати українською
Конте назвал главную причину неудачной игры Интера в последних матчах
Рома – Интер – 2:2 / Твиттер ФК Интер

Главный тренер Интера Антонио Конте прокомментировал ничью своей команды в матче 34-го тура Серии А с Ромой (2:2).

45+1’ Леонардо Спинаццола
57’ Генрих Мхитарян
 
Стефан де Врей 15’
Ромелу Лукаку 88’
15’ Стефан де Врей
45+1’ Леонардо Спинаццола
57’ Генрих Мхитарян
88’ Ромелу Лукаку

"Давайте не будем забывать, что Интер начал сезон с теми же задачами, что и Рома и Наполи. Серия А действительно стала очень конкурентоспособной. Если люди говорят, что Интер находится ниже чем ожидалось, то что вы скажете о других командах, которые не финишировали в первой четверке?

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Нам нужно привыкнуть выдерживать давление больших игр, ведь это то, что Интер растерял за последние несколько лет. Надо над этим поработать, улучшить менталитет. Кроме того, я хочу, чтобы люди посмотрели на список матчей Интера, потому что наш календарь сумасшедший и будто создан, чтобы вызвать у нас проблемы. Мы всегда играем поздно ночью, команды, с которыми мы сталкиваемся, всегда имеют дополнительный день отдыха по сравнению с нами. Это факты.

Это аномалия. Посмотрите, что произошло в последнем туре. Мы играем поздно вечером в выездном матче и в итоге возвращаемся домой в четыре утра. Все должны идти на компромиссы, но Интер всегда вытягивает короткую соломинку. Всегда! Это смешно. Если кто-то должен получить пощечину – это почему-то всегда Интер", – цитирует Конте издание Football Italia.

Напомним, после 34 туров Интер занимает второе место чемпионата Италии и отстает от лидера Ювентуса – на 5 пунктов, Рома с 58 баллами идет пятой.

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Италия Интер Интер Рома - Интер Антонио Антонио Конте Наполи Наполи Рома Рома
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