Конте надеется, что Санчес вернет свою лучшую форму в Интере

Наставник миланцев поделился мнением о перспективах чилийского форварда в сезоне 2019/20.

"Санчес – сильный игрок, в прошлом он демонстрировал свой уровень. Мы должны помочь ему вернуть форму, которую он потерял в Манчестер Юнайтед. Ему нужно адаптироваться к нашей игре, что он и делает сейчас.

Санчес не собирается возвращаться в Манчестер Юнайтед после аренды в Интере

Лукаку пришел в клуб со смирением и большим желанием. Команда сразу осознала это и хорошо встретила его.

У него прекрасный характер, он является настоящим командным игроком. Его физическая форма улучшилась. Мы надеемся, что он забьет как можно больше голов. Лукаку всегда забивал голы", – приводит слова Конте Goal.

Напомним, Алексис Санчес присоединился к Интеру этим летом на правах аренды из Манчестер Юнайтед.

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