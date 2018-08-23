Конте может возглавить Манчестер Юнайтед

Ныне безработный Антонио Конте присоединился к списку претендентов на замену Жозе Моуринью на посту главного тренера Манчестер Юнайтед.

49-летний специалист вошел в список кандидатов на должность тренера "красных дьяволов", сообщает Football Italia.

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По информации источников издания, у боссов манкунианцев нарастает недовольство из-за постоянных конфликтов Жозе Моуринью с капитаном Полем Погба и менеджментом в лице вице-президента МЮ Эда Вудворда.

Однако, основным претендентом на замену португальскому тренеру остается экс-наставник мадридского Реала Зинедин Зидан. Ранее стало известно, что фанаты Манчестер Юнайтед арендовали самолет на матч против Бернли и подготовили баннер против Глейзеров и Вудворда.