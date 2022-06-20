Интер стремится вернуть Ромелу Лукаку. Помочь в этой ситуации неожиданно может Антонио Конте.

Бывший наставник "нерадзурри" и по совместительству нынешний главный тренер Тоттенхэма хочет видеть в Лондоне Лаутаро Мартинеса, сообщает Sky Sports со ссылкой на эксперта Ники Бандини.

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Если "шпоры" подпишут аргентинца, это откроет путь для Интера в вопросе подписания Ромелу Лукаку и Пауло Дибалы. Но по пути Тоттенхэма может стать финансовый аспект, ведь итальянцы оценили своего форварда в 90 млн евро.

Напомним, контракт Мартинеса рассчитан до 2026 года. В завершившемся сезоне он был одним из лидеров и наиграл 49 матчей (25 голов и 4 ассиста). Недаром его называют основным активом Интера на сегодняшний день.

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