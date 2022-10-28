Ювентус изучает возможность приглашения 53-летнего итальянского специалиста на должность наставника, сообщает La Gazzetta dello Sport .

Ювентус остался непоколебим по поводу отставки Аллегри – туринцы не смогли выйти в плей-офф Лиги чемпионов

У руководства "Старой синьоры" начинают появляться сомнения относительно Массимилиано Аллегри и будущего команды под его руководством. Там считают, что нынешний алленаторе не способен успешно работать с молодежью.

На Конте возлагают большие надежды относительно возвращения победного ДНК Юве. Если предложение от туринцев, с которым Антонио проработал около 4 лет, поступит, он якобы готов принять его.

Сейчас итальянец тренирует Тоттенхэм, его контракт рассчитан до конца текущего сезона. В АПЛ "шпоры" идут третьими, а в ЛЧ имеют неплохие шансы на плей-офф.