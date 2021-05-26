Главный тренер Интера Антонио Конте после успешного сезона во главе "нерадзурри" может покинуть миланский клуб уже этим летом.

Боссы Интера намерены сократить зарплатную ведомость и улучшить финансовое состояние клуба, продав одну из звезд клуба – Лукаку, Лаутаро или Хакими, сообщает Gazzetta dello Sport.

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Такая ситуация не нравится Антонио Конте, который не намерен терять своих лидеров. Наставник готов пойти на уменьшение зарплаты, но в случае продажи кого-то из игроков готов покинуть Интер – решение будет принято в ближайшие дни.

Определились и потенциальные кандидаты на замену Конте: Массимилиано Аллегри, которого сватают в Реал, наставник Болоньи Синиша Михайлович и главный тренер Лацио Симоне Индзаги.

Напомним, именно под руководством Конте Интер прервал гегемонию Ювентуса в Серии А, которая длилась 9 лет, а сами "нерадзурри" завоевали первое скудетто с сезона 2009/10.

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