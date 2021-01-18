"Чтобы обыграть такую команду, как Ювентус, который для всех итальянских клубов является ориентиром, нужно было показать отличную игру. Мы сделали это сегодня. Мы хорошо подготовились, было приятно видеть, что мы были правы в тех аспектах, которые, как мы считали, могли причинить неудобства Ювентуса. Ребята идеально работали по плану, и я очень рад за них, потому что такие игры должны дать вам уверенность в себе.

Интер – Ювентус – 2:0 – видео голов и обзор матча

Мы видели плоды этого процесса в прошлом сезоне и продолжаем их видеть в этом. Ювентус был важным ориентиром, клубом, который доминировал в Серии А в течение 9 лет. Я по-прежнему считаю, что Ювентус впереди не только Интера, но и всех других клубов, но мы работаем над сокращением этого отрыва.

Это важный шаг, потому что мы должны были научиться чувствовать вкус крови и убивать игру. Победа над Ювентусом с такими великими чемпионами, включая Криштиану Роналду, должна дать уверенность в том, что вы на правильном пути. За свою тренерскую карьеру я ни разу не обыгрывал Ювентус. Меня всегда разносили, что было заслуженно, так что это прогресс", – приводит слова Конте Football-Italia.

Напомним, Интер обыграл Ювентус в матче 18-го тура Серии А и вместе с Миланом возглавляет турнирную таблицу.

Интер уверенно победил Ювентус: фиаско Пирло, преждевременность разговоров о Скудетто, блестящий матч Видаля и Бареллы